İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Validen açıklama geldi!

Öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunu yanıtladı! İşte Vasip Şahin'in Twitter'dan ayptığı kritik kar tatili açıklaması...

İstanbullu öğrencilere müjde geldi! İstanbul’da kar yağışı azalacak derken bugün daha yoğunlaşması üzerine öğrencilerin kar tatili beklentisi daha da artmıştı. Gerek sosyal medyada gerekse de internette İstanbul’da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını arayan öğrencilerin beklediği duyuru İstanbul Valisi Vassip Şahin’den geldi. Vali Şahin Twitter hesabından yarın yani 10 Ocak Salı günü İstanbul’da okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı!

Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017

10 OCAK SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

İstanbul dışında Çanakkale’de de yarın okullar tatil.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul’da merak edilen soru ‘Kar ne zaman duracak?’ Yarından itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak olan kar yağışı, yavaş yavaş yurdu terk etmeye başlayacak. Yarın da aralıklarla yağacak olan kar, daha önceden birikmiş olan kar örtüsüyle birleşince hayatı etkilemeye devam edecek.