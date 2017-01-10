İzmir’de yarın okullar tatil mi? (11 Ocak Çarşamba) İzmir’de kar tatili durumu nedir?

İzmir'de kar yağışı sebebiyle çeşitli ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Peki İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı? İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan açıklama var mı?

İzmir’de bugün kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde okullar tatil edildi. İzmir’in Karaburun, Bergama ilçelerinde bugün için kar tatili ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi. Peki İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı? İzmir Valisi Erol Ayyıldız Twitter’dan bir açıklama yaptı mı? İşte İzmir’de hava durumu ve kar tatili ile ilgili son durum.

İZMİR’DE OKULLAR TATİL

İzmir Valiliğinden son dakika resmi bir açıklama geldi ve yarın okulların tatil olduğu açıklandı.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir’de sıcaklık mevsim normallerinin altına düşmüş durumda. MGM’nin hava tahminlerine göre yarın ve ertesi gün yani ÇArşamba ve Perşembe günleri İzmir’de yağmur bekleniyor. Meteoroloji Cuma günü için az bulutlu Cumartesi içinse yağmurlu hava tahmininde bulunuyor.