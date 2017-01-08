Kahraman şehit, 2 ay önce vefat eden annesine böyle ağıt yakmış

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında mermisi bitene kadar kahramanca mücadele eden ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan şehit polis Fethi Sekin'in, 10 Kasım 2016 tarihinde vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin için söylediği ağıtın ses kaydı ortaya çıktı.

Evli ve 3 çocuk babası Şehit Sekin’in, şehit düşmeden bir günce kaydettiği ağıtı, amcaoğluna gönderdiği öğrenildi. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıt dinleyenlerin derinden etkiliyor. Şehit Sekin, annesine yaktığı ağıtta şöyle diyor:

“Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Sen bu şehrin en güzelisin,

Sen yoksun diye çaresiz kaldık.

Kapının önünde günden güne ölüyorum

Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun

Bugün cuma, sen mezardasın

Kalk anne, evimize gidelim

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Babam evde yalnız kaldı

Anne anne, kurban anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Rehberimde numaran

En üstte yazılı anne

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Sen cevap vermezsin diye

Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum

Senin sesini duyamam diye

Dünya malı ne şirindir

Anne anne kurban anne

Dedim gelin yapmayın böyle

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Ben acını taşıyamadım

Acın kalbimde taşa döndü

Anne seni çok özledim

Anne anne kurban anne

Anne seni çok özledim

Anne anne hayran anne.”

İHA