Kar ne zamana kadar devam edecek? Yarın okullar tatil olacak mı? (HAVA DURUMU 9 OCAK)

İstanbul bu sabaha da karla uyandı, okullar tatil oldu, yollar kapandı! Kar yağışı ne zamana kadar sürecek, bugün daha kar yağacak mı? İstanbul'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte İstanbul'da hava durumu ayrıntıları...

Megakent İstanbul cuma akşamından beri beyaza büründü, soğuk havanın etkisiyle erimeyen karların üstüne tekrar tekrar yağan kar, bazı bölgelerde yarım metrenin üzerinde kar örtüsü oluşturdu. Pazar günü zaman zaman etkisini kaybeden kar yağışı, bu sabah tekrar bir süprizle mevcut kar örtüsünü iyice arttırdı. Sabah işlerine gitmek için kalkanlar kendilerini karlarla mücadele ederken buldular. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da kar ne zaman duracak? Yarın okullar tatil edilecek mi? İşte merak edilenler…

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul’da merak edilen soru ‘Kar ne zaman duracak?’ Yarından itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak olan kar yağışı, yavaş yavaş yurdu terk etmeye başlayacak. Yarın da aralıklarla yağacak olan kar, daha önceden birikmiş olan kar örtüsüyle birleşince hayatı etkilemeye devam edecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TÜRKİYE’DE HAVA DURUMU AYRINTILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın doğu, Ağrı’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.