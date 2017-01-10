İstanbul ve Karaman yangın faciası: 2’si çocuk 5 ölü

Sabah saatlerinde gelen 2 yangın haberi yürekleri dağladı. Karaman'da çocuklarını yangından kurtarmak isteyen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Bahçelievler'de ise itfaiye ekipleri kömür sobasından çıkan yangından kaçamayan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde belirlenemeyen nedenle altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çıkan yangında, tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmak için giren baba ve iki kızı enkaz altında kalarak can verdi. İstanbul Bahçelievler’de ise kömür sobası nedeniyle çıkan yangın 2 kişinin hayatına mâl oldu.

KIZLARINI KURTARMAK İSTERKEN

Ermenek’teki yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Gül Pazar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sağlam'a (48) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada kendisini dışarı atmayı başaran baba Kemal Sağlam, evde bulunan kızlarını kurtarmak için alevlerin arasında tekrar eve girdi. Alevlere daha fazla dayanamayan evin toprak ve ahşaptan olan çatısının çökmesi sonucu baba ve kızları evde mahsur kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bitişikte bulunan iki eve de sıçrayan yangını söndürmek için soğutma çalışması yaptı. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin çatısının çöktüğü yangında, evde bulunan baba Kemal Sağlam ile kızları Ebru (8) ve Zeynep Sağlam (19) hayatını kaybetti. Yangında ölen Kemal Sağlam'ın eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Kemal Sağlam’ın Ermenek Belediyesinde işçi olduğu, kızları Zeynep’in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru’nun da üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAHÇELİEVLER’DE 2 KİŞİ HAYATININ KAYBETTİ

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

DHA