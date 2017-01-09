Kuş avı 18 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu!

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi’nde kuş avına giden 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nacarlı mahallesinde yaşayan gençler kuş avı için gezmeye çıktı. İddiaya göre, kuş avı sırasında 18 yaşındaki Necati Dudaklı adlı genç yere düştü. Yere düşmesiyle üzerinde taşıdığı tüfeğin patlaması sonucu Dudaklı ağır yaralandı. Tarsus'ta hastaneye götürülen Necati Dudaklı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay sonrası gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Dudaklı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Nacarlı mahallesine sevk edildi.