Türkiye'nin en yoğun iş merkezi Maslak'ta kar çilesi 3 gündür devam ediyor. Semtin bağlı olduğu Sarıyer Belesiyesi vatandaşların tüm çağrılara sırt çeviriyor.

Megakentin kalbi sayılabilecek Türkiye’nin en büyük finans merkezi olan Maslak’a giriş-çıkış durdu. Birçok şirketin genel merkezinin bulunduğu ve aynı zamanda İstanbul’un en büyük sanayi sitesini de içinde barındıran semti hergün ziyaret etmek zorunda kalanlar isyan etti.

Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği Maslak için Sarıyer Belediyesi’ni yüzlerce kez arayan vatandaşların çağrısı her defasında karşılıksız bırakıldı. Bizim de defalarca aradığımız belediye yetkililerinden henüz bir ses yok. Plazaların bulunduğu Meydan Sokak 3 gündür kapalı.