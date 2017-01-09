Meclis Tv gitti, Vekil Tv geldi!

Sosyal medya kullanıcıları Anayasa görüşmelerinin Meclis TV'de yayınlanmamasına sosyal medyada isyan etti.

Türkiye bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor. Tepki çeken Anayasa değişikliği TBMM’de görüşülmeye başlandı. Anayasa görüşmeleri Meclis TV’de yayınlanmıyor. Sosyal medyada kullanıcılar Anayasa görüşmelerinin Meclis TV’de yayınlanmamasına tepki gösterdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği görüşmelerinin Meclis TV’de yayınlanmamasına “TBMM’de #Anayasa değişikliği ve Türkiye’nin kaderi tartışılıyor.Meclis TV canlı yayın yapmıyor. Neden? Millete niye bilgi verilmiyor?” diyerek tepki gösterdi. Metin Uca ise Meclis TV yerine halkı görüşmelerden haberdar etmek için telefon ve tablet ile canlı yayın yapan CHP’li milletvekili Cevat Kelle’ye “Helal olsun meclis tv sansürlenip haber kaynakları yayın yapamazken bir mv @draliseker tam teşeküllü kameraman Cevat Kelle gibi yayında” teşekkür etti.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

Utanmaz TRT! Rejimi değiştiriyorlar Meclis TV Meclisi değil maç yayınlıyor! Elektrik faturalarından aldığınız TRT payı boğazınıza dursun! — Muharrem İNCE (@vekilince) 9 Ocak 2017

TBMM’de #Anayasa değişikliği ve Türkiye’nin kaderi tartışılıyor.Meclis TV canlı yayın yapmıyor. Neden? Millete niye bilgi verilmiyor? — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) 9 Ocak 2017

ŞEKER TV @draliseker Meclis görüşmelerini TRT vermeyip halktan saklayınca kendi canlı yayınımızı kendimiz yapıyoruz pic.twitter.com/CkbInEX9WB — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) 9 Ocak 2017

Halktan anayasanın içeriğini sakla

Meclis tv vermesin

KorkmaLa BizizHalk

Neyi neyden saklıyorsunuz pic.twitter.com/GQlHD2ZqaS — Can Ahmet (@cancananvatan) 9 Ocak 2017

#AnayasadaSözMecliste Deniz Baykal; dışarıda OHAL, Mecliste SIKIYÖNETİM, Meclistv kapalı. Anayasa herkesten, halktan gizleniyor — Mazlum Nurlu (@MazlumNurlu) 9 Ocak 2017