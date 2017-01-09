Meclis’teki anayasa görüşmelerini nasıl izleyebiliriz?

TBMM'de, AKP'nin MHP desteğiyle getirdiği, "Cumhurbaşkanlığı" adı altında Başkanlık sistemine geçişi öngören Anayasa paketi görüşülmeye başlandı. Anayasa paketinin görüşmelerinin en az 15 gün sürmesi bekleniyor. TBMM’de Genel Kurul’daki bu görüşmeler Kültürtürk TV'de canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu görüşmeleri nasıl izleyebiliriz?

Meclis'te başlayayan anayasa değişikliği görüşmelerinin Meclis TV'den canlı yayınlanması konusundaki girişimlerden sonuç alınamadı. Ancak Anayasa görüşmelerini izlemek isteyenler çaresiz değil.

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Genel Yayın Yönetmenliğini Merdan Yanardağ’ın yaptığı Kültürtürk TV Anayasa görüşmelerini tüm uyarılara rağmen canlı yayınlıyor. Yakında Tele1 TV adını alacak olan televizyon Twitter hesabından da tüm engellemelere rağmen Meclis’ten yayın yapacağını duyurdu.

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Kültürtürk TV’de canlı olarak yayınlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bu Anayasa görüşmelerini seyredebilmek için, Digitürk’te 230. sırada, D-Smart’ta ise 273. sırada, çanak anten kullanıcıları ise Türksat 4-A Uydusu’nda arama yaparak seyredebilecekler.

Frekans bilgileri: Türksat 4-A Uydusu, D-Smart 273 ve Digiturk Uydu Paketi 230.kanaldan izleyebiliriz. Uydu Frekansı; 11824 Sembol Rate – 8000 Vertical.