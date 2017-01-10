Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MHP’li Parsak’ın tweetini paylaşan CHP’li Özgür Özel, Twitter’da gündem oluşturdu

CHP'li Özgür Özel, dün akşam saatlerinde MHP'li Mehmet Parsak'ın attığı tweet'leri kendi hesabında paylaştı. 2015 yılında başkanlığa karşı en sert savunucularından olan şimdi ise başkanlığın geçmesi için çabalayan Parsak hakkında yazdıkları Twitter'ı salladı.

android-time 11:16 10 Ocak 2017
Haberler Gündem
MHP’li Parsak’ın tweetini paylaşan CHP’li Özgür Özel, Twitter’da gündem oluşturdu
CHP'li Özgür Özel, dün akşam saatlerinde MHP'li Mehmet Parsak'ın attığı tweet'leri kendi hesabında paylaştı. 2015 yılında başkanlığa karşı en sert savunucularından olan şimdi ise başkanlığın geçmesi için çabalayan Parsak hakkında yazdıkları Twitter'ı salladı.

CHP'li Özgür Özel'in dün attığüı tweet sosyal medyada büyük olay oldu. MHP'li Mehmet Parsak'ın 2015'te arttığı tweet'en ekran görüntüsü paylaşan ve ardından bugünkü görevini dile getiren Özel'in tweetini siyasetçiler ve vatandaşlar retweet etti.

Mehmet Parsak, 2015'te ‘Hala başkanlık peşindesin! Evet bir gür başkan olacaksın ama bu, işlediğpin suçların cezasını çekeceğin ‘koğuş başkanlığı' olacak. Yazmıştı. Parsak, şimdi ise başkanlık sistemini savunan MHP'lilerden.

İşte Özel'in attığı o tweet:

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar