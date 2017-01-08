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O vatandaş işten attırıldı

Avrasya Tüneli'nin açılışı sonrası AKP'nin 'hizmet' diye yansıttığı Avrasya Tüneli'nin açılışından sonra sosyal medyada bir video yayınlayarak tepki gösteren Umut İpek isimli kişi bu sebeple işinden attırıldığını söyledi.

android-time 20:21 8 Ocak 2017
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Avrasya Tüneli'nin açılışı sonrası AKP'nin 'hizmet' diye yansıttığı Avrasya Tüneli'nin açılışından sonra sosyal medyada bir video yayınlayarak tepki gösteren Umut İpek isimli kişi bu sebeple işinden attırıldığını söyledi.

Umut İpek, “AKP'nin hizmet olarak gösterdikleri hizmet değil ve ‘Vergilerimiz nereye gidiyor?’ başlıkları altında çok konuşulan videolar yayınlayarak gündeme gelmişti. İpek, son yayınladığı videoda patronuna baskı yapıldığı ve bu nedenle işinden attırıldığını öne sürdü.

Yaptığı eleştirilerin başka insanları rahatsız etmiş olduğunu öne süren İpek, ‘birtakım büyük abiler’ olarak nitelendirdiği kişiler tarafından patronunun arandığını ve bu şekilde işinden attırıldığını iddia etti.

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Son güncelleme: android-time 20:3308.01.2017
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