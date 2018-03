On Numara sonuçları: (9 Ocak) Büyük ikramiye 3 kişiye gitti!

On Numara sonuçları açıklandı. 9 Ocak tarihli 753. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi.

Her pazartesi binlerce lira dağıtan On Numara’nın sonuçları açıklandı. 9 Ocak tarihli 753. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi. Talihliler 90 bin 165 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

753. hafta On Numara'nın kazandıran numaraları şöyle: 03 – 11 – 12 – 15 – 24 – 26 – 27 – 28 – 34 – 36 – 39

53 – 56 – 59 – 62 – 63 – 65 – 70 – 75 – 77 – 78 – 80

On Numara 9 Ocak çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde: 9 bilen 74 kişi 2.437,60 TL, 8 bilen 1.314 kişi 137,50 TL, 7 bilen 14.145 kişi 24,45 TL, 6 bilen 88.001 kişi 4,10 TL ve hiç bilmeyen 143.109 kişi 3,25 TL alacaklar.