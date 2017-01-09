Önce dövdüler sonra…

Adana’da çağırdıkları taksiciyi ıssız bir yerde durduran şüpheliler, taksiciyi araçtan indirip dövdü sonra aracını yakarak olay yerinden kaçtılar.

Olay, saat 3:30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı TOKİ konutlarının orada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 01 T 0299 plakalı taksi sürücüsünü telefonla arayan iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi civarına çağırdı.

Cadde üzerinde taksiye binen iki şüpheli, taksiyi Balcalı TOKİ konutlarının yönünde ıssızı bir yerde durdurdu. Taksiciyi aşağı indiren şüpheliler, üzerindeki kıyafetleri soyarak taksiciyi darp ettiler.

Daha sonra taksiyi ateşe verip olay yerinden kendilerini bekleyen başka bir araçla ayrıldılar. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen taksi kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, eşkalini belirlediği iki kişiyi bulmak için geniş çaplı yakalama çalışmaları başlattı. İHA