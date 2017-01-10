Oyunu gösteren vekil bakın kim çıktı?

Meclis'teki tarihi oylamada dün objektiflere 'kabul oyunu' göstererek kullanan AKP'li Orhan Deligöz'ün kardeşinin FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı.

TBMM’de Anayasa değişikliğine ilişkin oylamaların yasa gereği “gizli” yapılması gerekiyor. Ancak bazı AKP’liler, oylarını kabin dışında göstere göstere oy kullanmayı tercih ettiler. Kabinden çıkarak, ne oy attığını tüm Genel Kurul’a açıkça gösterip, en çok dikkat çeken vekil ise, AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz oldu.

KARDEŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

Deligöz’ün kardeşi Ayhan Deligöz, 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ’den önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Malatya’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge müdürü görevindeyken gözaltına alınan Deligöz, önce tutuklanmış, yaklaşık iki ay gözaltında kaldıktan sonra salıverilmişti.

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