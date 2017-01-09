Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkındaki yalı davasında flaş gelişme

Ebru Gündeş'in, eşi Reza Zarrab'la birlikte yargılandığı ve 3 yıl hapsinin istendiği davada mahkeme, Zarrab'ın ifadesinin alınmadığı ve Gündeş'in adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi amacıyla dava dosyasını ayırdı.

Beykoz Kanlıca’daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş Zarrab ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir’in 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

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SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. duruşmasına 3 tutuksuz sanık da katılmazken sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmaya şikayetçiler CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam katıldı. Mahkeme hakimi, sanık Reza Zarrab’ın tutuklu bulunduğu cezaevinin hala bildirilmemiş olması nedeniyle ‘uluslararası istinabe’ işlemine başlanamadığını belirtti.”

ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLMEMESİ AÇISINDAN…”

Duruşmada söz alan Ebru Gündeş’in avukatı Hatice Altınbilek davada gizlilik taleplerini yinelediklerini belirterek müştekilerin ihbar eden sıfatında olabileceklerini söyledi ve müşteki sıfatlarının kaldırılmasını talep etti. Zarrab’ın hala ABD’de tutuklu bulunduğunu belirten avukat Altınbilek, “Uluslararası istinabe meşakkatli bir süreçtir. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi açısından savunması alınan müvekkilim hakkındaki dosyanın tefrik edilmesini istiyoruz” dedi.

MÜŞTEKİ SIFATLARI KALDIRILDI

Mahkeme hakimi, Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ’ın ‘müşteki’ sıfatını taşıyamayacaklarını ancak ihbar eden sıfatı alabileceklerini belirtti. Sağlam ve Sağ’ın müşteki sıfatlarının kaldırılarak ‘ihbar eden’ olarak değiştirilmelerine karar veren mahkeme, gelecek celselerde beyanlarının alınmasına yer olmadığına karar verdi.

GÜNDEŞ’İN DAVASI AYRILDI

Sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Özdemir’in savunmalarının alındığını, diğer sanık Reza Zarrab’ın uzun süredir ABD’de tutuklu olduğunu belirten mahkeme Zarrab’ın savunmasının uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini kaydetti. Savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkının ihlal edileceğini ifade eden mahkeme hakimi, Gündeş ve Özdemir yönünden davanın ayrılarak yeni esasa kaydedilmesine, Zarrab yönünden davanın bu esas üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, ayrılan dosyanın uzamaması amacıyla tensip zaptıyla keşif günü verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011’de satın alarak, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Zarrab üzerine kaydettirdi. Zarrab, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı gerçekleştiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş’in Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheliler Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş Zarrab ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir’in “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. DHA