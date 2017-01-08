Sayısal Loto sonuçları 7 Ocak: Büyük ikramiye sonraki çekilişte kesin dağıtılacak!

7 Ocak 2017 tarihli yılın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve buna göre önümüzdeki hafta altı bilen çıkmasa da büyük ikramiye dağıtılacak çünkü bu hafta SAyısal Loto çekilişinde 3. devir gerçekleşti. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları...

Yeni yılın yani 2017’nin ilk Sayısal Loto sonuçları dün akşam MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde noter huzurunda ve canlı yayında belli oldu. Yapılan çekilişte çıkan numaraları kimse tahmin edecemediği için 3. devir gerçekleşti. 2017’nin ilk haftasında yapılan şans oyunu çekilişlerinde On Numara dışında hepsinde büyük ikramiye devretti. Yani Sayısal Loto, Şans Topu ve özellikle Süper Loto’da ikramiyeler büyüdü. Peki ya Sayısal Loto’nun diğer ikramiye kalemleri… İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaraları ve ikramiye dağılımı…

1052. haftanın numaraları: 8, 9, 14, 20, 38, 44

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti. Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 162 kişi 5 bin 722 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 761 kişi 79 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 165 bin 746 kişi 11 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar. Sayısal Loto’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 7 milyon 406 bin 89 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye ise 3 milyon 814 bin 499 lira olarak açıklandı.

HATIRLATMA: Sayısal Loto’da 3. devir gerçekleştiği için kural gereği önümüzdeki hafta yapılacak 1053. hafta yapılacak Sayısal Loto büyük ikramiyesi altı bilmeyi başaran olmasa da dağıtılacak!

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Önceki hafta Sayısal Loto 1051. haftanın kazandıran numaraları; 4, 9, 25, 28, 40, 43 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti. Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 162 kişi 5 bin 722 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 761 kişi 79 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 165 bin 746 kişi 11 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar. Sayısal Loto’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 7 milyon 406 bin 89 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye ise 3 milyon 814 bin 499 lira olarak açıklandı.