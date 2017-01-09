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Sobadan ölüm sızdı: 3 ölü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

android-time 21:00 9 Ocak 2017
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Sobadan ölüm sızdı: 3 ölü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Sitesi'nde oturan Suphi Erenbilge eşi Suat Erenbilge ve 8 yaşındaki kız çocukları Zehra Erenbilge gece sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları evde, Suphi-Suat çifti ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Diğer odada yatan 11 yaşındaki çocukları Mahmut Erenbilge'nin ise kurutulduğu öğrenildi.

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Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile ambulans ekipleri inceleme yaptı.

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