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Son dakika haberi… İstanbul’da mesai saatleri öne çekildi

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saati 15:30'a çekildi. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi.

android-time 12:54 9 Ocak 2017
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Son dakika haberi… İstanbul’da mesai saatleri öne çekildi
İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saati 15:30'a çekildi. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi.

İşte o açıklama “Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir.
Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

vasip8803
Son güncelleme: android-time 14:5509.01.2017
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