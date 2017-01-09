Son dakika haberi… İstanbul’da okullara kar tatili… Bugün okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların bugün de (10.01.2017 Salı) tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verilmiştir" dedi. Bugün başka hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar ardı ardına geliyor. İşte eğitim ve öğretime ara verecek il ve ilçeler...

Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin’den geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların 10.01.2017 (Salı) günü de tatil edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, “Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (bugün) 1 gün daha ara verilmiştir” dedi.

Valiliğin tatil kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır”

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10.01.2017 (Salı) günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler;

İZMİR



İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 ilçede eğite bir gün ara verildi.

İzmir'in Bergama, Karaburun, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle yarın itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre kar yağışları ve olumsuz hava şartları nedeniyle Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için 10 Ocak Salı günü eğitime ara verilirken Karaburun ve Bergama ilçelerinde ise ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 (Salı) günü okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter’dan çıklama yaparak 10.01.2017 (Salı) günü okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir” paylaşımında bulundu.

SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sakarya'da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

YALOVA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10.01.2017 (Salı) günü okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.

BALIKESİR

Balıkesir’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçede tüm okullar, 3 ilçede ise taşımalı eğitim veren okullar 10 Ocak için 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Valiliği İnternet sitesinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle Balya, Bandırma, Bigadiç, Gönen, Erdek, Dursunbey, Sındırgı, Susurluk, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara ilçelerinde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç’te 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 10 Ocak 2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 10.01.2017 (Salı) günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından 10.01.2017 (Salı) günü tatil edildi.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir” denildi.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 10.01.2017 (Salı) günü tatil edildi.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

SİVAS

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 10.01.2017 (Salı) günü tatil edildi. Hafik, Zara, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde de taşımalı ile köy okullarındaki eğitime ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de il merkezine bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy okullarının tamamı ve taşımalı sistemle eğitim yapılan tüm okulların bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkalede dört gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 11 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 10 Ocak 2017 (Salı) günü için tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde dört gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okulların 10 Ocak 2017 (Salı) günü de tatil edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Gelibolu, Ezine, Eceabat, Yenice, Lapseki, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği ifade edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇORUM

Çorum’da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 10 Ocak 2017 (Salı) günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Çorum’da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum’da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar 10 Ocak 2017 (Salı) günü tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de 10.01.2017 (Salı) günü bir gün idari izin verildi.

MANİSA

Manisa’nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 10 Ocak 2017 (Salı) günü eğitime ara verildiği bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Terme, Vezirköprü, Havza, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde eğitime 10 Ocak 2017 (Salı) günü bir gün ara verildi. Çarşamba, Alaçam, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki bazı köy okullarında, İlkadım ilçesinde Çatkaya ilkokul ve ortaokulunda eğitime ara verildiği belirtildi.

ORDU

Ordu’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar 10 Ocak 2017 (Salı) günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü; Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Ulubey, Mesudiye, Kumru ve Korgan ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kentte kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin çalışması ise aralıksız sürüyor.

TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.