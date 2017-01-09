3 metrekarelik çadırda yaşam savaşı

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)ADANA'da çoban 35 yaşındaki İsmail Dalkılıç, işsiz kalınca eşi ve kızıyla 3 metrekarelik çadırda yaşam mücadelesi veriyor. 8 yaşındaki kızları Ayşe'yi sokakta yaşadıkları için okula gönderemediğini belirten İsmail Dalkılıç, yetkilerden yardım bekliyor.

Köylerde çobanlık yaparak çiftliklerde yaşayan İsmail Dalkılıç, yaklaşık 4 yıl önce işsiz kaldı. Eşi 30 yaşındaki Fatma ve kızı Ayşe ile sokakta kalan İsmail Dalkılıç, merkez Sarıçam İlçesi'nde bulunan katı atık arıtma tesisi civarındaki boş arazide çadırda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadıkları için kızları Ayşe'yi 8 yaşına gelmesine rağmen hiç okula gönderemeyen aile ağır kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

3 AYDIR YIKANMADIM

Fatma Dalkılıç, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte dahi zorlandığını anlatarak, "Hayvanlara baktığımız zaman bir ineğin tekme atması sonucu karnımdan yaralandım. Bu yüzden ayakta durmakta dahi zorlanıyorum. Halimiz perişan görüyorsunuz. 3 aydır yıkanamadım bile. Kocamın hurdadan kazandığı para çok az. Kızımı okula göndermek istiyorum. Ancak çadırda yaşadığımız için almıyorlar" dedi. Hurdacılık yaparak geçinmeye çalıştıklarını anlatan İsmail Dalkılıç ise, "Hurda toplayarak aileme bakmaya çalışıyorum. Ama kazandığım para çok az. Hayırsever vatandaşların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Evsizliğin yüzünden kızım okuyamadı. Açıkta yaşadığımız için de kızım zaman zaman korkuyor. Başımızı sokacak bir ev ile iş istiyorum" diye konuştu.

DHA