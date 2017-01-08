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İstanbul Haberi: Ağaç park halindeki otomobilin üstüne devrildi

Ağaç park halindeki otomobilin üstüne devrildi

android-time 16:04 8 Ocak 2017
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Ağaç park halindeki otomobilin üstüne devrildi
Ağaç park halindeki otomobilin üstüne devrildi

ÜMRANİYE'de bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaç, karın ağırlığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bir otomobilin üzerine devrildi.

Altınşehir Mahallesi Yeşilay sokakta bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın gövdesi dün akşam önce ikiye ayrıldı ardından parçalardan biri park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin üzerindeki ağaç gövdesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalle sakinleri hasar oluşan otomobilin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

DHA

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