Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor

Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor

android-time 13:11 9 Ocak 2017
Haberler Son Dakika Haberi
Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor
Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor

OYUNCULUĞUNUN yanı sıra eğitmenliği ile bilinen usta aktör Ali Sunal, yeni bir oluşum için hazırlıklara başladı. Bir yandan 'Güldür Güldür'e' devam ederken, diğer taraftan oyunculuk atölyesi açmak için hazırlıklara başlayan Ali Sunal, Türkiye'deki oyunculuğa yeni yüzler ve yeni yetenekler katmak için harekete geçti.

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı projenin detaylarını kimse ile paylaşmayan Ali Sunal'ın oyunculuk atölyesini, Ocak ayının son haftalarında hazırlıkları tamamlayıp, derslere başlayacağı öğrenildi. Oyunculuk eğitimin yanı sıra, konuşma, ses-nefes, şan, hareket, ritm ve deneme çekimlerine hazırlık dersleri gibi bir çok alanda eğitim verilecek olan atölyede, Ali Sunal'ın önderliğinde birçok usta oyuncunun da ders vereceği konuşuluyor.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar