Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı

ANTALYA'nın Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Korkuteli'de taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Antalya'nın kırsal ilçeleri Korkuteli, Elmalı ve Akseki'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Korkuteli, Korkuteli- Elmalı karayolu trafiğe kapandı. Korkuteli'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, taşımalı eğitim yapan okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı Antalya- Burdur karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Burdur istikametine zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir, Korkuteli, Elmalı ve Akseki belediyelerine bağlı ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Akseki- Seydişehir yolunda ulaşım olumsuz etkileniyor. Konya yönüne seyreden araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

DHA