Atatürk Havalimanı'nda uçakların kalkışlar gecikmeli, inişler sıkıntılı

İSTANBUL ve çevresinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı’nda uçaklar gecikmeli olarak kalkarken, inişlerinde ise görüş mesafesinin düşmesi yüzünden sıkıntı yaşanıyor. Uçakların zaman zaman başka meydanlara yönlendirildikleri bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri Atatürk Havaliman’nda pistleri karla mücadele araçlarıyla devamlı olarak açık tuttuklarını ancak kar yağışının tipiye dönüşmesi nedeniyle inişlerde sıkıntı yaşandığını belirttiler. Yetkililer glikoz ve alkol karışımı sıvı ile buzlanmayı önlemek amacıyla uçakların kalkıştan önce yıkandığını (D-icing) daha sonra da uçuşlarına izin verildiğini belirterek, inişlerde pistteki mesafenin yoğun tipi nedeniyle limitlerin altına indiği için yakın meydanlara yönlendirme yapıldığını söylediler.

THY’DE DÖRT GÜNDE 989 İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği son dört günde kar yağışı yüzünden iptal ettiği sefer sayısını 989 olarak bildirdi. THY olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuramadığı 15 bin yolcuyu da otellere yerleştirdiğini ve havalimanlarında da 40 bin yolcuya kumanya dağıttıklarını açıkladı.

Uçuşların normale dönmesi nedeniyle bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bölümlerde kalabalıklar oluştu. Pasaport sonrasında bekleyen transit yolcular ise kafeteryalardan vakit geçirirken çoğu yolcu da koltuklarda uyumayı tercih etti.

DHA