Ayvalık'tan Halepliler'e yardım

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor dönem geçiren Suriye'nin Halep kenti sakinlerine, 2 TIR dolusu gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra 1 tonunun üzerinde zeytinyağı ve zeytin gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyasına, ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Halep için toplanan yardım malzemeleri, Ayvalık Müftülüğü önünden yolcu edildi. Toplanan malzemeler arasında 1 ton 200 kilo zeytinyağı, 600 kilo zeytin, 150 koli çeşitli gıda maddeleri, 30 koli battaniye, 30 çuval giysi, 110 çuval un, 220 koli temizlik malzemesi ve zeytinyağı sabunu bulunduğu açıklandı. Halep'teki zulüm ve dramı hissettiklerini söyleyen Ayvalık Müftü vekili İsmail Yıldız, "Toplanan yardımlar gıda, giyim, temizlik, un ve zeytin, zeytinyağı olmak üzere toplam maliyet 180 bin lira civarında. 2 TIR'ın içinde tek tek kayıt altına alınmış, 180 bin liralık malzememiz var. TIR'larla birlikte 2 görevlimiz Cilvegözü'ndeki sınır kapısında diyanetteki yetkililere teslim edecek. Bu kampanyada, Gömeç ve Ayvalık çok güzel çalıştı. Halkımızın çok yardımsever olduğu ortaya çıktı" dedi.

DHA