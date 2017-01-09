Başkanlık sistemine balonlu tepki

CHP'lilerin Denizli'de düzenledikleri basın açıklamasında, başkanlık sisteminin diktatörlük rejimi olduğunu ifade edildi. Topluluk, güzel günler görebilmek için gökyüzüne balonlar bıraktı.

TBMM'nin, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi gündemiyle toplanmasıyla eş zamanlı olarak CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı üyeleri de bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi çalışmalarına balonlu tepki gösterdi. İlçe Başkanı Sedat Demirci, açıklama yaptı. Ülkede yaşanan tüm olumsuz tabloya rağmen iktidarın başkanlık sistemi hayalleri kurduğunu dile getiren Demirci şöyle dedi:

"Terör sadece sokak ortasında değil, sosyal yaşam ortamlarında da yurttaşlarımızın canını almaya devam ediyor. Yurdumuzda bunca acı, bunca sorun yaşanırken, Fethi Sekin gibi nice yiğidin yetimi gözyaşı dökerken, birilerinin derdi ne, sözde başkanlık. Birileri ne yapıyor, koruma ordusunun arkasında yaşıyor. Kendi çocuklarını askere bile gönderemezken, memleketin garip evlatlarına şehit olmayı diliyor. Laik, barışsever Türkiye Cumhuriyeti'ni başarısızlıkları ile getirdikleri tutarsız, huzursuz ve güvensiz ortama rağmen, milletin yarasına merhem olmayı bırakmışlar, başkanlık hayalleri kuruyorlar."

BAŞKANLIK DEĞİL 'SEÇİLMİŞ DİKTATÖRLÜK'

Başkanlık sisteminin milletin egemenliğini alıp tek bir kişinin eline vermek olduğunu savunan Demirci şöyle devam etti:

"Türkiye'yi milletvekilleriyle, bakanlarıyla, başbakanları ile yönetemeyen bir iktidara, üstüne tek adam rejimini vermenin nasıl bir tehlike olduğunu, hiçbir sorunun çözümüne çare olmayacağını, çözüm getirmeyeceğini görmek gerek. Biz bu sisteme zaten başkanlık demiyoruz. Biz bu sisteme 'seçilmiş diktatörlük' diyoruz. Bu rejim değişikliğini millet olarak istemiyoruz. Milletin vekillerinin bu rejim değişikliğine bırakalım hayır demesini, görüşmesini dahi istemiyoruz."

Topluluk, açıklamanın ardından güzel günler görebilmek için gökyüzüne balonlar bıraktı.

DHA