'Bıdı' adlı kedi, fakülte koridorlarına geri döndü

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde (KKEF) koridorları kirlettikleri gerekçesiyle görevliler tarafından uzaklaştırılan kediler bulundu. Fakültede baktığı 'Bıdı' adlı kedisine kavuşan Yrd.Doç.Dr. Abdulkerim Dinç, "Kedileri Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Barınağında buldum. Yıllardır baktığım Bıdıyı geri getirdim. Çıtır ve Çarşı orada kaldı. Çok muluyum" dedi.

KKEF'nin merkez Yakutiye ilçesindeki kampusunda 20 yıldır 30'un üzerinde kediyi süt, ciğer ve salam gibi yiyeceklerle besleyip büyüten Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Abdulkerim Dinç, bir süre önce kaybolan kedileri bulmanın sevincini yaşıyor. Evinde beslediği 3 kediyle birlikte fakülteye gelen kedilere sahip çıkan evli ve 3 çocuk babası Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, hayvanların kaybolması haberinin yankı yarattığını bildirdi. Türkiye'nin dört bir köşesiyle beraber yurt dışından telefonla arayıp üzüntülerini dile getirenler bulunduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç şunları söyledi:

"Geçtiğimiz salı günü fakülteden birileri 'Bıdı' adlı kedim ile birlikte yine her gün odama gelen Çıtır ve Çarşı'yı sürgüne yollamış. Kedileri toplayarak bir daha geri gelmemeleri için 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler İlçesine götürüp bırakıyorlar. Bunu duyunca şoke oldum. Gazetelerde haber çıkınca kedilerin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağındaki kedi evine bırakıldığı haberi geldi. Ben de gidip Bıdıyı aldım. Çarşı ve Çıtır için kedi evi daha iyi. Onları orada bıraktım. Bıdı'ya kavuştuğum için çok mutluyum."

DHA