Bitlisli kadınlara, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ekibinden destek

BİTLİS Girişimci Kadın Derneği tarafından açıldıktan sonra Osmanlı ve bölgenin yöresel kıyafetlerini dikmeye başlayan kadınlar, kentteki defilenin hazırlıklarını yaparken, Dernek Başkanı Gül Göktekin, özel bir televizyon kanalıında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibinden de davet aldıklarını söyledi.

Bitlis Girişimci Kadın Derneği, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve SODES kapsamında kurdukları atölyede 60 kursiyer, Osmanlı sultanlarının giydiği birbirinden renkli kıyafetler ile Bitlis, Hakkari ve Van'ın yöresel kıyafetlerini dikmeye başladı. Projenin tamamlanmasından sonra da atölyelerini kapatmayıp üretime devam eden kadınlar, tanıtım için yapacakları defilenin hazırlıklarına da başladı. Dernek Başkanı Gül Göktekin, kadınlara destek verildiğinde nelerin ortaya çıkarıldığını bir kez daha gözler önüne serdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Gültekin, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibinden davet aldıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Çalışan kadının kalkınmada en büyük etken olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Bundan sonraki dönemde ajanslardan STK’lardan büyük destek bekliyoruz. Hep birlikte ancak bir şeyleri başarabiliriz. Bizim bir beklentimiz de işadamlarımızdan. Bitlis tarihi İpek Yolu'nu geçmiş olduğu bir şehir. Tarihinin yanı sıra büyük bir kültürel varlık. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibi de bizi girişimlerimizden dolayı aradılar. Bizleri takdir ettiler. Tüm Bitlisli kadınlar adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hazırladığımız ürünlerin tanıtımı için bugün bir defile hazırlığı yaptık. Bizleri sadece Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ekibi değil, diğer kültürel dernekler de davet edecektir. Moda tasarımcılarından da teknik ve tasarım anlamında destekler bekliyoruz. Bu zor şartlarda ortaya çıkardığımız ürünlerimizi daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz."

DHA