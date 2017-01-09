Bolu'da terör operasyonu:13 gözaltı

BOLU'da bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 13 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 13 öğrenci gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli belge ve dökümanlara el konuldu. Öğrencilerin sosyal medyadan terör örgütü propagandası gibi çeşitli bölücü terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA