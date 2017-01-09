Boydak'ların da bulunduğu FETÖ'den tutuklu 67 sanık ikinci kez hakim karşısında(2)

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına başlandı. Davanın sabahki bölümünde tutuklu Yahya Karadeniz, Abdurrahman Haskaraman, Salih Akay ve tutuksuz yargılanan Halit Bayhan ile Haşim Emirdağ'ın ifadeleri alındı.

Tutuklu sanıklardan Kimse Yok Mu Derneği Kayseri Şubesi eski Başkanı Abdurrahman Haskaraman mahkemede yaptığı savunmada, "Yardım düşüncesi ile Kimse Yok Mu Derneğinde görev aldım. Başkanlığım döneminde yaptıklarımdan da müsterihim. Faaliyetlerimize dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı methiyeler dizdi. Kayseri'deki yerel yöneticiler destek verdi. Bizi ziyarete gelen yöneticiler 'Keşke herkes sizin gibi olsa' dediler. Yapılan yardımları FETÖ örgütüne gönderdiğim söz konusu değildir. Devlete karşı muhalif olarak hiçbir şey yapmadım. Birçok kurum ve dernekte görev aldım. Benim görev yaptığım kurumlarda kurumun parasını Gülenist kuruluşlarına gönderdiğimi ispat etsinler Cumhuriyet meydanında asın beni'' diye konuştu

Tutuksuz yargılanan Haşim Emirdağ ise savunmasında 23 yıllık öğretmenlik 46 yıllık yaşamında hiçbir örgüte hizmet etmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gizli tanıklar benim Serhat dershanesinde çalıştığımı söylemişler. Ben ifade edilen ve kanun hükmünde kararname ile kapatılan bu kuruluşlarda, buna benzer kuruluşlarda çalışmadım. İl imamı olarak ifade edilen Sıtkı Baş'ı tanımam. Tanıştığımıza dair en küçük delil bulunması durumunda bana 510 yıl değil 100 yıl hapis cezası verin. Askeri sınavlarına müdahale ettiğim şeklindeki ifade gizli tanığın yalanıdır. 46 yıllık yaşam dönemimde terör örgütü ile uzaktan yakından alakam yoktur. Varsa 'Allah benim belamı versin' ama kesinlikle FETÖ ile alakam yoktur."

Tutuksuz sanıklarda Boydak Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bayhan gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada, "Ben milli görüşçüyüm. FETÖ'ye hayatım boyunca karşı durmuş bir kişiyim. İddianamede yer alan kişi ve kurumlara yardım yaptığım iddiası asılsızdır. Ben 57 defa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)'ya yardım yaptım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. 5 aydır yargılanıyorum, kimse işe almıyor, evime ekmek götüremiyorum" diye konuştu.

Yargılama sonunda söz alan müşteki-sanık İsmail Arıcı, Halit Bayhan'a"Bir ay önce holdingden para alınmış ve kamera kayıtları silinmiş " diye soru sordu. Bunun üzere söz alan Bayhan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Başka suçtan dolayı tutuklu bulunan ve dosya birleştirilmesi nedeniyle davaya sanık olarak getirtilen Yahya Karadeniz ve Salih Akay da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduklarını beyan ettiler. Mahkeme , duruşmaya öğle arası verdi.

DHA