Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kahramanmaraş Haberi: Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Buzdolabından uyuşturucu çıktı

android-time 10:58 10 Ocak 2017
Haberler Son Dakika Haberi
Buzdolabından uyuşturucu çıktı
Buzdolabından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı operasyonda buzdolabının dondurucu bölümünde uyuşturucu el geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettiği 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları S.K. ve G.G.'yi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adresinde, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir kulübesinde ve aracında arama yapan polisler, buzdolabının dondurucu bölümünde yarım kilo esrar buldu.
Diğer adreslerde de 63 uyuşturucu hap ele geçiren polisin gözaltına aldığı ve sorgulamaya başladığı şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar