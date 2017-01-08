Buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamına neden buzlanma nedeniyle Hasan Güven Caddesi üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can de verilebelirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" diye konuştu.

Öte yandan Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de buzlanmalar meydana gelirken, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA