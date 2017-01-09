Çanakkale'de okullara kar tatili

ÇANAKKALE'de dört gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 11 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dört gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okulların yarın (salı) günü de tatil edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Gelibolu, Ezine, Eceabat, Yenice, Lapseki, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği ifade edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

DHA