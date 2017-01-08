Çatıya ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

İZMİT'te, çatıya giren güvercinin ayağı ahşap ile beton arasındaki aralığa sıkıştı. Çırpındıkça bacağı kanayan güvercini itfaiye ekibi kurtardı.

İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bir binanın çatısında çırpınan güvercini görenler itfaiyeye haber verdi. Çatının ahşap doğramaları ile beton arasındaki boşluğa bacağı sıkışan güvercin çırpındıkça bacağı kanarken, itfaiye merdiveni ile çatıya çıkıldı. İtfaiye eri güvercini alarak indirdi. Gençler, bacağının tedavisini yapmak için güvercini itfaiyecilerden aldı. Gençler güvecini bakımının ardından doğaya salacaklarını söyledi.

DHA