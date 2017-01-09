Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa değerlerinin bu derece ayaklar altına alınmasını kabullenemiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda ülkemizde kara listede olup, kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu Amerika'da bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir Bu nasıl bir şeydir Avrupa değerlerinin bu şekilde hırpalanmasını, bu derece ayaklar altına alınmasını açıkçası kabullenemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda büyükelçilere verilen öğle yemeğinde hitap etti. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Irak ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Öte yandan Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi akabinde Sayın Başbakan'ımızın Bağdat ve Erbil ziyaretleri, yol haritasının belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç oldu" diye konuştu.

'FETÖ' TEPKİSİ: BU NE MENEM İŞTİR

ABD'ye terör örgütlerine karşı ortak mücadele çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "ABD ile ilişkilerimiz ise ziyadesiyle hassas bir dönemden geçiyor. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz ABD'yi kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Şu anda ülkemizde kara listede olup, kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu Amerika'da bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir Bu nasıl bir şeydir Avrupa değerlerinin bu şekilde hırpalanmasını, bu derece ayaklar altına alınmasını açıkçası kabullenemiyoruz. Ama bu sorunlu tabloya rağmen karamsarlığa da düşmedik, düşmüyoruz. Zira yılgınlık, bezginlik ve atalet kesinlikle bize yakışmaz"

'TRUMP' MESAJI: KISA ZAMANDA MESAFE KAYDEDECEĞİMİZE İNANIYORUM

Göreve 20 Ocak'ta başlayacak ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile özellikle bölgesel konularda, kısa zamanda mesafe kaydedileceğine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle, birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak, kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

DHA