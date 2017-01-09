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İstanbul Haberi: Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı

Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı

android-time 09:08 9 Ocak 2017
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Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya yeni rekor düzeylere tırmanarak başladı.

ABD para birimi, haftanın ilk işlemlerinde geçen hafta test ettiği 3.6401 liralık zirveyi geride bırakarak 3.6576 liraya kadar tırmandı.
Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen euro da, geçen haftaki 3.83 liralık rekorunu aşarak 3.8501 liralık yeni rekor düzeye çıktı.
 

DHA

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