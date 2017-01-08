Edirne'de eksi 10 derecede Sarıkamış şehitleri yürüyüşü (2)

TEKİRDAĞ'DAKİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Sarıkamış Harekatının 102'nci yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı Turizm Otelcilik önünden başlayan yürüyüş, sahil dolgu alanda son bulurken, anma programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile yaklaşık 150 askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahil dolgu sahada sıfırın altında 10 derecelik soğuk havada şehitler anılırken, program sonunda Kızılay tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

DHA