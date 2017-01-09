Edremit'te kar yağışı zeytin ağacına yaradı

EDREMİT Ziraat Odası 2'inci Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Körfezi'nde yağan karın zeytine zarardan çok fayda getirdiğini söyledi.

Ülkede zeytin üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Edremit'teki kar yağışı, üreticiyi endişelendirdi. Ancak, poyraz rüzgarının esmesi, üreticiye nefes aldırdı. İlk karda don olayından kurtulan üretici, set esen poyraz sayesinde karın yaprak ve dallarda birikmemesiyle rahat nefes aldı. Bu sayede kar ürünlere yararlı hale geldi. Kar yağışının genel tarımda ve zeytinde çok faydalı olduğunu söyleyen Edremit Ziraat Odası 2'inci Başkanı Ali Yılmaz Diker, şöyle dedi:

"Yağan kar toprak yüzeyinde kaldığı sürede her türlü tarıma faydalıdır. Kar toprakta azot gübresi ihtiva eder. Toprağın kabarmasını, toprağın daha elverişli hale gelmesini sağlar. Kar lapa lapa yağdığında, zeytin ağacının dallarında kalırsa sıkıntı yaratır. Lapa lapa yağan karın ardından, eğer don olayı olursa zeytin ağacı sıkıntıya düşer. Ancak örtü şeklinde toprakta kalan kar soğuklama açısından çok önemlidir. Her ağacın bir soğuklama zamanı ve saati vardır. Zeytin ağacının filizlenmesi, çiçeklenmesi ve meyve dökmesi için soğuklama süresini tamamlaması gerekir."

Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı ise zeytin ağacının soğuklama süresinin 1000 saat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Soğuklama süresini tamamlamayan zeytin ağacı bir sonraki yıl iyi meyve vermez. Yağan kar, zeytin açısından önemlidir. Bir zeytin ağacı 1000 saat soğuklama süresini tamamlarsa, bir sonraki yıl verimi daha da artar. Zeytin veriminin düşmesindeki en önemli rol, soğuklama süresinin azlığıdır. Birkaç yıldır yaşanan mahsul azlığının sebebi de budur. Geçen yıl zeytinin soğuklama süresi 590 saatte kaldığı için bu yıl zeytin daha önceki yıllara göre daha azdır. Bu yıl soğuklama süresi tamamlanırsa, önümüzdeki yıl yok yılı olmasına rağmen daha iyi mahsul verecektir."

Karlı ve soğuk havaların zeytin için tehlikeli olmadığını, daha faydalı olduğunun altını çizen Balcı, "Soğuklama süresi zeytin için hayati bir önem taşır. Bu yıl inşallah soğuklar böyle devam ederse zeytin için soğuklama süresi olan saati bulur ve mahsul daha verimli olur" diye konuştu.

DHA