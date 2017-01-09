Facebook'ta terör örgütü propagandasına gözaltı
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında 'PKK terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören F.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., sağlık kontrolünden geçirilmesi ardından adliyeye sevk edildi. F.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA