Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

SURİYE'DE sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Şehit Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Valili Vekili Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve askerler katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi olan Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu buradaki tören sonrası cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

DHA