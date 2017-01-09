Gözaltına alınan emlakçı serbest bırakıldı

SAMSUN'da günü birlik kiraya verdiği evlerde fuhuş için yer temin ettiği ve fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan emlakçı 29 yaşındaki F.S. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün Atakum İlçesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri emlakçılık yapan F.S.'nin iddiaya göre günü birlik kiraya verdiği evlerde erkeklere para karşılığı fuhuş yaptırdığını belirledi. Yapılan takip ardından sivil ekipler şüphelinin kiraya verdiği eve baskın düzenleyip fuhuş yapıldığını tespit etti. F.S. gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün 'fuhuş için yer temin etmek' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DHA