Güvenlik korucusu silahıyla 3 kişiyi yaraladı

BİTLİS’in Mutki İlçesi'nin Bağarası Köyü'nde, önceki yıllarda güvenlik korucusu alımı ile ilgili husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavga Mutki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Bağarası Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Geçmiş yıllarda köye güvenlik korucusu alımıyla ilgili daha önce aralarında husumet bulunan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek ile AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Reşit Acun ve Köy Muhtarı İsmet Uluç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik korucusu Fetullah Şimşek uzun namlulu silahıyla Mehmet Reşit Acun ve İsmet Uluç'a ateş etti. Mehmet Reşit Acun, İsmet Uluç ve o sırada orada bulunan güvenlik korucusunun yeğeni 13 yaşındaki Seyit Ahmet Şimşek yaralandı.

Kavga sonrası yaralılar ambulansla Bitlis ve Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olay yerinden kaçan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek'in yakalanması için çalışma başlatarak köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA