Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Semt Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir yönüne seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki Erkan S. yönetimindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç, 26 yaşındaki Mustafa Nazlı'nın kullandığı 35 TOE 31 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki Mustafa Nazlı ile 22 yaşındaki eşi Tuğçe Nazlı yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nazlı çifti ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğçe Nazlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası Erkan S. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA