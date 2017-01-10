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İstanbul Haberi: İstanbul buz tuttu

İstanbul buz tuttu

android-time 12:13 10 Ocak 2017
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İstanbul buz tuttu
İstanbul buz tuttu

 

 

Gülseli KENARLI Cemal KÖYÜK/iSTANBUL, (DHA) İSTANBUL 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle  adeta buz tuttu. Büyükçekmece gölünde donma devam ederken evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kıyı kesimleri donan Büçükçekmece gölünün donmuş hali görmeye değer bir manzara oluşturdu.
SARKITLAR OLUŞTU

Soğuk hava nedeniyle ara sokaklarda bulunan evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Bazı sarkıtların boyları 1 metreyi geçti. Karla kaplanan yolların açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.

DHA

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