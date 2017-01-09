Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu (ek)

İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu (ek)

android-time 06:57 9 Ocak 2017
Haberler Son Dakika Haberi
İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu (ek)
İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu (ek)

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar