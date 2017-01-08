İstanbul'dan kartpostallık kar manzaraları

İSTANBUL'da kar 3 gündür etkisini sürdürürken, kar İstanbul'un sembol yapıları Sultahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi ve Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol çekerek ölümsüzleştirdi.

ÇOCUKLAR SOKAKLARI KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİ

Karla kaplı sokaklar da çocuklar için eğlenceye dönüştü. Gaziosmanpaşa'da kendini dışarı atan çocukların kimisi kar topu oynadı, kimisi ise sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Poşetleri altlarına alarak kayan çocuklar oldukça keyifli anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLER SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI

Kar, çekenlere ve çocuklara keyif, bazı sürücülere ise zor anlar yaşattı. Gaziosmanpaşa'da ana caddeler açık; fakat çok sayıda sokak halen karla kapalı. Bazı araç sürücüleri kış lastikleri olmasına rağmen bu sokakları aşamadı. Sürücüler sokaklardan çıkmaya çalışsa da dakikalar süren çabaları yetersiz kaldı.

DHA