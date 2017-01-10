Jandarma ve Sahil Güvenlik tabelaları değişecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderilerek, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kuruluşların tabelalarının değiştirilmesi istendi. Genelgeye göre, Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı kuruluş tabelalarının önüne, bulunduğu ilin ya da ilçenin ismi yazılacak. Genelge ile birlikte örnek tabela resimleri de gönderildi.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından, Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 27 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlandığı hatırlatıldı. Genelgede, "Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; illerde ilçelere bölünmüştür. 3046 sayılı Kanunun Bakanlık taşra teşkilatını düzenleyen 8'inci maddesinde; Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık teşkilatının, İl Valisine bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

Bakanlık genelgesinden sonra Valilikler tarafından resmi kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda ise Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ile Sahil Güvenliğe bağlı kuruluşların tabelalarının yapılan değişikliğe göre değiştirilmesi istenildi. Yazı ile birlikte yeni hazırlanacak tabela örnek resimleri de söz konusu kurumlara gönderilirken, bundan böyle resmi yazışmalarında da söz konusu değişikliğe göre yapılması istenildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekşkilatların yeni tabelalarında isimlerinin önüne bulunduğu il veya ilçenin adı yazılacak.

DHA