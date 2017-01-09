Kar güzeli Foça

İZMİR'in Foça ilçesinde, geçen cumartesi sabahı uzun yıllardır görülmeyen yoğunlukta yağan ve ertesi günde erimeyerek kalan kar, seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Hafta sonunu Foça'da geçirenler balık yeme keyfini bu karlı manzara ve denizdeki pelikanları izleyerek bir kat daha artırdı.

Geçen 7 Ocak'ta yağan kar, her ne kadar kırsal mahallelere ulaşıma engel olsa ortaya çıkan manzaralar görülmeye değerdi. Karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla Foça – İzmir Karayolu ve ilçenin ana arterlerinin karla kapanmasının önüne geçildi. İhtiyaç olabilecek durumlar için ekipler göreve hazır bekletildi. Süren soğuk havanın etkisiyle erimeyen karlar, ara sokaklar ve evlerin bahçelerinde meydana gelen buzlanmalar tehlike yarattı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Denizkent Sitesi sakinleri evlerine ulaşmada sorun yaşadı. Her yıl ocak – şubat aylarında ilçeye gelen pelikanlar, Küçükdeniz Limanı çevresinde yüzerek tur atarken ilgi odağı olmaya devam etti. İlçenin 30'dan fazla çeşidiyle ünlü Sakız Dondurmacısı Nazmi Usta (Nazmi Altıntaş) müşterilerinin kendisine verdiği unvanlara 'Karda Dondurma Satan Adam'ı da ekledi. Nazmi Usta cumartesi günü kar yağarken de, ertesi gün sokaklar kar altındaykende mekanını açık tutarak dondurma sattı. Kedilerin de soğuktan korunmak için teknelerin baş tarafındaki halat çekme yerine (kurt ağzı) girdikleri dikkati çekti.

Büyükdeniz sahili, surlar, beyaza bürünen tepeler ile tarihi yeldeğirmenleri karlı buzlu görüntüleriyle kentin güzelliğine güzellik kattı. Bu güzelliklerin içinde tek olumsuzluk şiddetli kar yağışı altında devam eden fırtınada batan bir balıkçı teknesiydi. Foça'nın bazı balıkçıları rastgele diyerek denize açılırken, bazıları sahilde variller içinde yaktıkları ateş etrafında ısınarak sohbetle arkadaşlarını bekledi.

DHA