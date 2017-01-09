Kar, kümeslerin çatılarını çökertti

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bazı kümeslerin çatıları üstünde biriken karlar yüzünden çökerken, civcivler telef oldu.

Kaynarca'da kar etkili olurken, tavuk çiftliklerinin bulunduğu Turnalı, Büyükyanık ve Karamanlar mahallelerinde bazı kümeslerin çatıları çöktü. Hasarın meydana geldiği çiftliklerin sahipleri jandarmaya bilgi verdi. Üzerinde biriken karın oluşturduğu ağırlığı taşıyamayan çatıların çöktüğü görüldü. Bazı kümeslerin çatıların çökmesi sonucu civcivler telef olurken, bazılarında ise çelik konstrüksiyondan oluşan çatılar aşağı doğru eğildi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

DHA