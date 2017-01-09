Kar mesaisi yapan belediye işçilerine mangal ziyafeti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç Belediyesi ekipleri, 4 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz bir durum yaşamamaları için kar mesaisi yapıyor. Belediye Başkanı Sadettin Arslan, mesaiden yorgun düşen işçileri, mangal ziyafetiyle ödüllendirdi.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, ilçe merkezinde 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle gece- gündüz çalışan 35 kişilik personelini mangal partisiyle ödüllendirdi. Hacıkayyum parkta düzenlenen mangal partisinde işçiler, mangalda pişen köfte ve sucukları afiyetle yedi. Başkan Arslan, mangal partisinin ardından gece gündüz demeden canla başla çalışan belediye işçilerine, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

DHA